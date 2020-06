Calcio: Genoa; Criscito infortunato salta Brescia

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Salterà la gara di sabato a Brescia il capitano del Genoa Mimmo Criscito costretto ad uscire anzitempo nella gara con il Parma per un problema muscolare. La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto oggi il giocatore ha evidenziato un edema al soleo. Da valutare un suo eventuale recupero per la sfida successiva contro la Juve, il 30 giugno al Ferraris.

Per la gara di sabato a Brescia invece il tecnico Davide Nicola potrà contare su Sanabria che ha risolto l'affaticamento che lo aveva fermato prima della sfida al Parma. (ANSA).