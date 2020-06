In Liguria un decesso e 4 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - In Liguria continua il lentissimo calo dei nuovi contagi che sono 4. Un paziente è deceduto nei giorni scorsi a fronte di 3 ospedalizzati in più per un totale di 62 ospedalizzati di cui 1 in terapia intensiva. Secondo i dati flusso resi noti da regione Liguria, i test-tempone sono stati 1115 in più per un totale di 138.694 test. I guariti con doppio tampone sono 20 in più, per un totale di 6.809. (ANSA).