Coronavirus: un positivo, uno in terapia intensiva, 2 morti

Continua il progressivo miglioramento dell'emergenza Covid-19 in Liguria. Secondo i dati forniti dalla Regione al ministero della Salute c'è un solo nuovo positivo su 1216 test fatti (139910 da inizio pandemia). I positivi sono diminuiti di 41 unità e sono così distribuiti nelle province: 145 a Imperia, 166 a Savona, 1014 a Genova, 22 alla Spezia per un totale di 1536. I morti sono stati 2: i decessi sono avvenuti il 20 e il 22 giugno per un totale di 1555. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. Gli ospedalizzati sono 61, 2 meno di ieri: uno solo è in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 201 persone, 8 più di ieri, mentre i guariti con doppio tampone negativo sono stati 40 nelle ultime 24 ore, per un totale di 6849. In sorveglianza attiva ci sono 426 persone. (ANSA).