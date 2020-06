Camogli, sub muore durante immersione a Punta Chiappa

Tragedia nell'area Marina Protetta di Portofino nel pomeriggio al largo di Punta Chiappa tra San Fruttuoso e Camogli. Un uomo di 60 anni, Massimo Peragallo, 66 anni, ex infermiere caposala in servizio al 118 di Genova, ha perso la vita a seguito di un'immersione.

L'uomo aveva raggiunto Punta Chiappa con un Diving di Genova, durante l'escursione, forse, un malore che si è rivelato fatale.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei compagni di immersione prima e poi dei soccorritori giunti sul posto. Le operazioni sono state condotte dalla Capitaneria di Porto, in supporto è intervenuto anche l'elicottero del 118 ma l'uomo non ha mai ripreso conoscenza. Sono in corso indagini per ricostruire quanti accaduto. (ANSA).