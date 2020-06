Cantieri autostrade: tir a fuoco in A10, 13 km coda

Un tir in fiamme sulla A10 ha provocato nuovamente il caos sulla rete autostradale ligure con un blocco questa volta a Savona. Il presidente della Regione Giovanni Toti segnala così la nuova "giornata di passione sulle autostrade in Liguria". "Vogliamo sapere cosa intendono fare Autostrade e Mit. Subito!", afferma.

Sulla A10 il tratto tra Varazze e la complanare di Savona in entrambe le direzioni è stato chiuso. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e si sta provvedendo a rimuovere il mezzo.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code in entrambe le direzioni. In direzione di Savona si segnala una coda di 13 Km tra Arenzano e Albisola ed una coda di 7 km tra Genova Aeroporto e il Bivio con la A26 Genova-Gravellona Toce.

Autostrade comunica che "i veicoli che da Ventimiglia sono diretti verso Genova, devono percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza e successivamente immettersi sulla A26 Genova - Gravellona Toce o sulla A7 Serravalle - Genova in direzione di Genova. Percorso inverso per chi proviene dalla A12 o da Genova ed è diretto verso Savona/Ventimiglia".

"Altra giornata di passione sulle autostrade in Liguria - commenta Toti -. Un camion sulla A10 è andato in fiamme per un incidente bloccando tutta la rete. Il piano che il Mit sta facendo applicare ad autostrade va ritirato e cambiato al più presto". Lo sollecita il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook. "Appare chiaro che il moltiplicarsi dei cantieri aumenti notevolmente la possibilità di avere incidenti. La sicurezza di domani non può essere barattata con quella di oggi - aggiunge -. Abbiamo chiesto la fine dei cantieri nel mese di giugno con l'apertura di doppie corsie per senso di marcia a partire da luglio, per un parziale ritorno alla normalità. (ANSA).