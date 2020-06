Salvini contestato nello spezzino, 'porti chiusi uccidono'

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 GIU - Alcuni manifestanti in attesa dell'arrivo di Matteo Salvini in piazza a Lerici hanno esposto diversi cartelli sul lungomare per contestare il leader della Lega. Tra tutti spicca quello con l'ormai celebre lapsus di Salvini: "I porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone", frase indicata non a caso come 'citazione'. Tra i manifestanti spicca la presenza delle Sardine spezzine. (ANSA).