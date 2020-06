Regionali: Liguria; Massardo non aspetta, 'mi candido'

Aristide Massardo, il professore di Genova già nella rosa dei possibili candidati della coalizione tra centrosinistra e M5s per le regionali in Liguria, mentre ancora manca una convergenza sul candidato giallorosso, rompe gli indugi e annuncia di candidarsi autonomamente. "Nelle prossime 48 ore, insieme a chi vorrà sostenermi, presenterò il simbolo della mia lista e i miei punti programmatici" afferma.

L'obiettivo è "unire le forze politiche e sociali che si riconoscono nei valori della democrazia, dell'antifascismo, della Costituzione, dell'europeismo e che si collocano nel campo alternativo a quello miope sovranista è il cuore del mio programma che si avvia ad essere disponibile ad ogni contributo condiviso su questo tracciato. Mi candido per senso di responsabilità".

"Questa scelta è motivata dall'obbligo di non disperdere quanto fatto in questi mesi e dal dovere di dare una risposta a chi mi sostiene e ai tanti liguri di diversa fede politica che mi chiedono di rappresentarli per costruire un modello di Liguria alternativo a quello delle destre sovraniste". (ANSA).