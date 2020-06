Nuovi disagi su autostrade liguri

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - È iniziata con un incidente e gli ingorghi la mattinata sul nodo autostradale genovese dove sono aperti decine di cantieri per la manutenzione. In A7, tre auto si sono tamponate forse per un problema all'asfalto: due le persone ferite in modo lieve. In A10 si sono formate 5 chilometri di coda tra Arenzano e Pra' e all'altezza del bivio tra A26 e A10. Tre chilometri in A12 tra Rapallo e Recco, due chilometri tra Nervi e Genova Est e altri 2 chilometri tra Bolzaneto e il bivio A7/A12. Oggi Aspi presenterà al Mit un nuovo piano per la pianificazione di ispezioni e lavori nelle 175 gallerie liguri (ANSA).