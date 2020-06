Matteo Salvini in Liguria

"Se il governo non decide" sulle concessioni autostradali "avremo un ponte con il nastro tagliato e con un'ottima panoramica sul mar Ligure e il porto di Genova ma null'altro". Lo ha detto Matteo Salvini oggi in visita al Ponte di Genova. La lunga giornata del senatore leghista in Liguria è iniziata a Masone dove, accompagnato da Edoardo Rixi, responsabile del Carroccio per le infrastrutture, ha incontrato alcuni sindaci, poi nella zona del cantiere del nuovo ponte accompagnato dal commissario straordinario Marco Bucci e infine in piazza De Ferrari, poco prima di salire in Regione per incontrare il governatore Toti. Proprio in piazza la breve contestazione di un ragazzo che gli ha urlato: "I porti chiusi hanno ammazzato migliaia di persone, i porti aperti salvano le persone". Il giovane è stato identificato dalla digos. Salvini ha poi lasciato Genova per recarsi prima a Spezia e poi a Lerici (ANSA).