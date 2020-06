Giovane contesta Salvini a Genova, 'porti chiusi uccidono'

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Contestazione per il leader della Lega Matteo Salvini durante la visita a un gazebo del Carroccio in centro a Genova: un ragazzo ha avvicinato il politico nel bagno di folla per i selfie e una volta al suo fianco gli ha urlato: "I porti chiusi hanno ammazzato migliaia di persone, i porti aperti salvano le persone". Il giovane è stato quindi allontanato dalla digos per venire identificato, tra vari insulti dei militanti della Lega presenti. (ANSA).