Marinella,1140 postazioni su spiagge libere

Sono 1.140 le postazioni sulle spiagge libere di Marinella di Sarzana (La Spezia) per più di tremila bagnanti. Ciascuna garantirà uno spazio indipendente di 10 metri quadrati, mentre nelle postazioni singole della ex colonia Olivetti lo spazio è di 4 metri quadrati. Sarzana ha affidato la gestione delle spiagge libere ai privati, che organizzano "spazi e accessibilità garantendo pulizia, salvataggio e contingentamento" spiegano dal Comune. Per prenotare gli spazi occorre scaricare la App SpiaggiaTi, per verificare in tempo reale la disponibilità dei posti liberi.

