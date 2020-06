Regionali: i pro-Sansa in piazza, messaggio al Pd

"Siamo qui per ritrovare un luogo dove fare politica e aprire una discussione concreta su quale sia la proposta alternativa al centrodestra per la Liguria".

Così Gianni Pastorino, capogruppo regionale di Linea Condivisa aprendo il presidio delle forze di sinistra del Campo progressista (Sinistra Italiana, Linea Condivisa, Possibile, è Viva ed Europa Verde) per smuovere lo stallo nella definizione di candidato e strategia per la campagna elettorale in vista delle regionali. Un centinaio di persone si sono incontrate per chiedere alle forze della coalizione di decidere in fretta e di riportare la discussione su temi come sanità, scuole, ambiente, diritti. Tra i presenti anche Sebastiano Sciortino di Europa Verde: "Sansa è la persona più rappresentativa per molti delusi di sinistra" Messaggio ribadito più volte nel corso del presidio che arriva poche ore dopo una riapertura del dialogo tra Campo progressista e M5s con il Pd intenzionato a trovare un nuovo nome alternativo a quelli usciti fino a oggi. (ANSA).