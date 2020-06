Detenuto ferisce agente con una lametta

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Un detenuto nel carcere della Spezia, condannato per omicidio, ha ferito a colpi di lametta un agente della Penitenziaria. Ne dà notizia il sindacato Sappe della Liguria. Secondo quanto riferito dal segretario regionale Lorenzo, il poliziotto è intervenuto in difesa del medico del carcere aggredito dal detenuto che voleva una cura diversa da quella somministrata. Il detenuto ha sputato la lametta che aveva in bocca e ha tentato di ferire il medico ma il poliziotto ha fatto scudo e è rimasto ferito alla testa e a un braccio.

"La realtà delle carceri liguri è ogni giorno più drammatica - scrive Lorenzo - e il carcere di Spezia si contraddistingue per il 70% di detenuti sottoposti a terapia farmacologica". Il sindacato chiede "strumenti adeguati per proteggersi e evitare danni ad altri. Utile sarebbe il teaser che, in questo caso, avrebbe immobilizzato il detenuto". Secondo il Sappe, dall'inizio dell'anno la Penitenziaria di Spezia ha fronteggiato 3 aggressioni tra detenuti, 2 aggressioni al personale e 2 incendi in cella. (ANSA).