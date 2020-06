Coronavirus: zero morti in Liguria, è la prima volta

Per la prima volta dall'inizio della pandemia le Asl non segnalano decessi nelle ultime 24 ore, mentre il bollettino dei dei dati che la Regione invia al ministero ne risultano 5, ma si riferiscono a decessi avvenuti nei giorni precedenti con i risultati di positività al covid provati dal tampone sono arrivati oggi. In totale in Liguria i morti da febbraio ad oggi sono 1543.

I contagi, invece, non si fermano: sono 10 i nuovi casi a fronte di 1481 test per un totale di 135.379. Ma i positivi sono calati di 63 unità, ora sono 1695. Sono 184 nella provincia di Imperia, 217 in quella di Savona, 1241 in quella di Genova, 52 in quella della Spezia e uno da definire. Continuano a calare gli ospedalizzati, sono 64, di cui solo 3 in terapia intensiva.

Complessivamente negli ospedali ci sono 5 persone meno di ieri..

I guariti con doppio tampone negativo sono 68 per un totale di 6680. In sorveglianza attiva restano 410 persone. (ANSA).