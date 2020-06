Chiavari, inaugurata passeggiata a mare

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Primo evento pubblico a Chiavari dopo il lockdown dedicato all'inaugurazione della nuova passeggiata a ponente tra i quartieri Scogli e Preli fino alla colonia Fara. Molti i rappresentanti della politica a fianco del sindaco Marco Di Capua, e tra questi il governatore ligure Giovanni Toti.

"Oggi è un momento storico per la città - ha detto Di Capua -. Dopo decenni di degrado riqualifichiamo una delle zone più importanti con una passeggiata di circa 400 metri, una quarantina di telecamere, nuove unità abitative". Costo complessivo dell'operazione 4 milioni circa. I due nuovi tratti di passeggiata sono intitolati agli Esuli di Fiume, Istria e Dalmazia e alla famiglia di costruttori di barche Gottuzzo, il cui cantiere navale ha lasciato il posto alla nuova opera. "La Liguria - ha detto Toti - sta cambiando in meglio grazie a queste opere che in ogni Comune vengono portate avanti" (ANSA).