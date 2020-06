Frode da 9 mln nel commercio di auto, 9 misure cautelari

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Genova e l'Agenzia delle dogane stanno eseguendo nove misure cautelari nell'ambito di una inchiesta che ha scoperto una frode fiscale da nove milioni di euro nel settore del commercio delle auto. Sono in corso perquisizioni e sequestri a Genova, Roma, Avellino e Savona.

Gli uomini del primo gruppo delle fiamme gialle, guidati dal colonnello Ivan Bixio, hanno sequestrato beni per un valore di oltre un milione di euro e una agenzia per pratiche auto a Genova. L'operazione è stata denominata 'Lockwheels'.