Coronavirus: prosegue calo Liguria, ma altri morti e contagi

Prosegue il calo dell'epidemia di coronavirus in Liguria dove il numero complessivo di positivi scende di 75 unità a 1.758 persone ancora con il virus. Sono state dichiarate guarite dopo doppio tampone negativo 78 persone, ma si registrano altre 4 vittime della pandemia e altre 7 persone sono state contagiate. In totale dall'inizio dell'emergenza i decessi in liguria sono stati 1.538. Prosegue il calo degli ospedalizzati, ormai 69 (-3), con 3 persone in terapia intensiva. I tamponi in regione nell'ultima giornata sono stati 1.523 (ANSA).