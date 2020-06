Calcio: Ranieri, il campionato è falsato

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - "Il campionato è falsato, per noi e per tutti. La situazione è molto diversa rispetto alla pausa estiva, anche se la preparazione è stata simile. Ma quello che hanno passato i calciatori in questi mesi è diverso rispetto alle vacanze e al ritiro. So come abbiamo lavorato, ma sono come San Tommaso: voglio toccare con mano". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, al sito della società blucerchiata, parlando della ripresa del campionato dove l'emergenza Covid-19. La Sam domenica affronterà in trasferta l'Inter. (ANSA).