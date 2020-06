Smontata tenda anti-contagio San Martino

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - E' stata smontata, perché non più usata, la tenda anti-contagio allestita nei mesi scorsi davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, prima del picco dell'epidemia di Covid-19. "Nei momenti più duri dell'emergenza in questa tenda di primo soccorso all'ospedale San Martino di Genova, montata dalla nostra Protezione civile, entravano 100 pazienti al giorno. Oggi finalmente la abbiamo chiusa - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook - E il merito è di queste persone, a cui vogliamo dire grazie per il grande lavoro svolto giorno e notte in prima linea. Rimarrà ovviamente l'accesso riservato per i casi sospetti, perché la guardia deve rimanere sempre alta, ma finalmente la Liguria sta uscendo da questo incubo".