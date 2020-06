Sinistra in piazza per Sansa

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Le forze del 'campo progressista' sabato 20 giugno a Genova scenderanno in piazza per lanciare un messaggio al Partito Democratico in vista delle elezioni regionali: "basta col conclave perpetuo dei partiti, la politica deve stare fra la gente". Parteciperanno Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile, èViva, tutte a sostegno dell'alleanza con il M5S nella corsa elettorale e della candidatura alla presidenza della Regione del giornalista Ferruccio Sansa, su cui la segreteria regionale del Pd si è espressa negativamente tanto da rendere necessaria la convocazione della direzione regionale del partito in una data ancora da definire. L'appuntamento dell'ala 'sinistra' della coalizione è fissato nel quartiere 'universitario' della città: alle 18 in piazza Durazzo e in piazzetta San Carlo, adiacenti a Palazzo Reale. "La politica ha bisogno di tornare fra la gente, naturalmente con tutte le tutele del caso. A differenza di altri, rispetteremo tutte le precauzioni che impongono l'uso della mascherina e il distanziamento fisico. Abbiamo scelto un luogo nel cuore di Genova, dove tutto ciò sia possibile - dichiarano i consiglieri regionali di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini -. Parleremo di politica e delle elezioni regionali, a cui vogliamo partecipare e che vogliamo vincere. Questa Regione non si merita né Toti né Viale.

Ma non si merita neppure un dibattito fra forze progressiste chiuse in un perpetuo conclave". (ANSA).