Il primo museo dei videogiochi compie 8 anni

Festeggia il suo ottavo compeanno 'La Mecca, il Primo Museo del videogioco d'Italia' di Gattorna, frazione di Moconesi paese nell'entroterra del Tigullio, in Liguria. Appuntamento sabato 20 giugno con apertura serale a partire dalle 21 con ingresso libero. Il tema sarà dedicato a 'Dracula, la risurrezione', la prima avventura grafica a tema uscita vent'anni fa. Sono migliaia i pezzi ospitati nel museo come la prima console a cartucce, il primo Game Boy e il primo gioco elettronico digitale. O quello a energia solare. Come dice il nome, il museo è una meta per i veri appassionati, ma anche per i semplici curiosi e per chi vuole rivivere le emozioni di una partita con le console che hanno fatto la storia. Sono decine infatti le postazioni giocabili, e vanno dagli anni '80 ai 2000. Inoltre, l'ampia esposizione presenta migliaia di pezzi, in un viaggio nell'evoluzione della tecnologia, della grafica e del design degli ultimi decenni. (ANSA).