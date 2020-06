Pallanuoto: Pizzo, Benedek simbolo sport mondiale

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - "Se ne va un simbolo della pallanuoto mondiale, un giocatore straordinario e sempre corretto, un atleta umile che pur avendo conquistato tre olimpiadi consecutive non ha mai fatto pesare le sue vittorie".

Il "Caimano" Eraldo Pizzo saluta così l'ex giocatore Tibor Benedek, scomparso prematuramente."Tibor era un professionista esemplare, arrivava sempre per primo all'allenamento e si fermava anche oltre la seduta per migliorarsi. Gli saremo grati per tutta la vita, a Recco lo ricorderemo per sempre" (ANSA).