Pallanuoto: Felugo, Benedek esempio e punto riferimento

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - "Tibor era un compagno, un capitano, un esempio: ha cambiato il modo di allenarsi e di vivere la pallanuoto, bastava osservarlo per comprendere quale fosse la strada per diventare un campione". Così Maurizio Felugo attuale presidente della Pro Recco ha ricordato l'ex compagno di calottina e tre volte campione olimpico con l'Ungheria Tibor Benedek , scomparso a 47 anni. "Resterà un punto di riferimento accanto ai tanti che hanno scritto la storia del club, come Lavoratori e Cevasco, stelle che continueranno a illuminare il nostro percorso. È un giorno triste per la nostra società: ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore". (ANSA).