Cantieri autostrade: Toti,piano Mit riduca rischio incidenti

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - "Il ministero dei Trasporti approvi immediatamente e si assuma la responsabilità di un nuovo piano di lavori nelle autostrade della Liguria, che riduca il rischio di incidenti e consenta alla Liguria di ripartire". Lo ha sollecitato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani, bloccato nel traffico lungo l'autostrada Genova-Savona.

"Appena partito da Genova verso il Ponente e già i primi 6 km di coda. Sulla corsia a fianco anche un scontro tra tir. Con tutti questi cantieri, infatti, si moltiplicano gli incidenti - ha aggiunto - aumentando i rischi, e non la sicurezza, di chi si deve spostare. Sennò, se al Mit non sono capaci, passino immediatamente le competenze alla Regione e ce ne occuperemo noi, come abbiamo fatto per il ponte di Genova - ha concluso - Se continueranno a rispondere con inerzia e scarico di responsabilità, saremo costretti a pensare che qualcuno vuole soffocare deliberatamente il nostro territorio". (ANSA).