Coronavirus: 7 nuovi contagi e 4 morti

Calano i Covid-positivi in Liguria (-49, per un totale di 1833) e aumentano i pazienti guariti (+52, per un totale di 6.534). Secondo i dati segnalati da Regione Liguria, calano anche gli ospedalizzati (-3, per un totale di 72 pazienti, di cui 2 in terapia intensiva). I pazienti deceduti sono 4 pe run totale di 1534 e sette sono i nuovi contagi. In tutto sono stati effettuati 1.505 test-tampone in più, 132.375 da inizio pandemia. In sorveglianaza attiva restano 415 persone