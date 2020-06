Turismo: app 'lamialiguria', 2500 spunti per la vacanza

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Presentata la app lamialiguria per conoscere offerte turistiche. Più di 18mila strutture per l'ospitalità e la ristorazione, oltre 2500 tra esperienze, suggestioni enogastronomiche e percorsi, più di 900 contenuti originali che riguardano luoghi e cultura, 5000 eventi e mostre: questi i contenuti, in versione italiano e inglese, della nuova app. Ci saranno anche le indicazioni che arrivano dagli utilizzatori. La nuova app sarà scaricabile dal 1 luglio. Con la realtà aumentata si potranno scansionare edifici o opere d'arte per ottenere informazioni e dettagli sui luoghi.

La app sfrutta una serie di accordi con altre piattaforme: dalla prenotazione dei ristoranti integrata con TripAdvisor al pagamento del parcheggio tramite Easy Park alle previsioni meteo.

"Questa app mette la Liguria e la sua intera offerta turistica nelle mani del turista - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Il punto di partenza per la realizzazione di questo strumento è la constatazione della pluralità di attrattive con distanze contenute. Siamo pronti a vivere la stagione turistica appieno e in sicurezza". (ANSA).