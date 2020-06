Trovata bomba aereo inesplosa

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 17 GIU - Una bomba di aereo inesplosa della seconda guerra mondiale, probabilmente di fabbricazione americana, di circa un metro di lunghezza per venticinque centimetri di larghezza, è stata scoperta in un casolare abbandonato di frazione Latte, a Ventimiglia. Nei dintorni c'erano anche diversi fusti di olio esausto, classificati come rifiuti speciali e capaci di inquinare l'ambiente se non regolarmente smaltiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per risalire alla provenienza dell'ordigno e per capire come mai si trovava in quel casolare. Per quanto riguarda l'olio esausto è atteso un sopralluogo dei carabinieri forestali. I militari hanno recintato l'area in cui è stato rinvenuto il residuato bellico, in attesa dell'arrivo degli artificieri. (ANSA).