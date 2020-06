Arrestate le 'signore' della droga, in casa coca e armi

(ANSA) - SAVONA, 17 GIU - Arrestate 'le signore della droga'.

Gli agenti della squadra mobile di Savona hanno bloccato l'attività di spaccio di due dobbe di 50 e 62 anni. Arrestato anche il figlio quarantenne della più anziana. In case delle donne la polizia ha ritrovato oltre alla droga anche armi.

Nel corso di controlli mirati alla repressione dello spaccio di stupefacenti, i poliziotti hanno notato un andirivieni - anche di giovanissimi - nella zona di via Belloro e Corso Mazzini, dove erano sempre presenti le due donne. Nel tardo pomeriggio di ieri sono state fermate ed arrestate. La cinquantenne è stata colta in flagranza, con poco più di 10 grammi di eroina. Durante la perquisizione della sua abitazione sono state trovate 4 pistole a salve e 60 cartucce, . 6 coltelli, un machete, uno sfollagente e oltre 1000 euro in contanti. La sessantaduenne a casa aveva 77 grammi di eroina e 10 di cocaina oltre a 2000.

All'arrivo della polizia il figlio ha cercato di disfarsi dello stupefacente, ma è stato bloccato e arrestato. (ANSA).