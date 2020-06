R. Cittadinanza, in Liguria 1600 domande in un mese

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Sono complessivamente 42.444 i nuclei familiari che hanno richiesto in Liguria da aprile 2019 fino a maggio 2020 il reddito o la pensione di cittadinanza. Lo riporta l'Osservatorio dell'Inps. Da segnalare che in un mese c'è stato un aumento di domande significativo di 1593 unità tra aprile e maggio di quest'anno, un'impennata che segue un trend avviato con l'inizio dell'emergenza Covid-19. In generale da gennaio c'è stata una crescita, in cinque mesi si è passati da 36124 a 42444 domande che coinvolgono 47303 persone per un importo medio mensile di 465,50 euro. Nel dettaglio: 3334 domande sono decadute, 3537 in lavorazione, 11297 respinte o cancellate mentre ne sono state accolte 27610 (ANSA).