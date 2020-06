Liguria, 4 decessi e 8 nuovi contagi

Quattro decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 1.523 morti da inizio pandemia, e 8 nuovi contagi a fronte di 79 pazienti guariti in più e 75 positivi in meno. Sono questi i dati flusso diffusi da Regione Liguria. I test-tampone sono stati 1.208 (per un totale da inizio pandemia di 127.913) Calano i Covid-positivi: -75 per un totale di 1.953 da inizio pandemia. C'è un paziente ospedalizzato in più rispetto a ieri: a oggi i pazienti in ospedale sono 89 di cui 2 in terapia intensiva (ANSA).