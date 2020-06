Confermato Festival Borgio Verezzi

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Saranno 12 gli spettacoli del 54° Festival teatrale di Borgio Verezzi (Savona).Tre prime nazionali per quindici serate complessive sul palco di piazza Sant'Agostino e al Teatro Gassman dal 24 luglio al 22 agosto. Si apre con 'Parlami d'amore Mariù', scritto da Paolo Logli e diretto da Francesco Bellomo con Rocío Muñoz Morales e Paolo Conticini. Chiude 'Nota stonata' di Didier Caron in Italia per la prima volta diretto da Moni Ovadia poi 'Ulisse' e la 'La leggenda del pianista sull'Oceano', entrambi in versione drammaturgica di Igor Chierici e Luca Cicolella. Seguirà 'A letto dopo Carosello?' di Michela Andreozzi e 'Tipi' di Roberto Ciufoli. Sul palco di Verezzi anche Michele La Ginestra, nel suo one man show 'M'accompagno da me' e Stefano Masciarelli, in 'Stavamo meglio quando stavamo peggio?' con Fabrizio Coniglio.

Ritorna Gaia de Laurentiis con Pietro Longhi in 'Diamoci del tu'. Antonio Cornacchione sarà e Sergio Sgrilli in 'Noi siamo voi! Votatevi'; Gabriele Pignotta arà protagonista di 'Toilet', Maximilian Nisi con "Giuda". (ANSA).