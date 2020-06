Cambio vertice Gdf, arriva gen.Massino

Cerimonia militare di avvicendamento alla caserma della Gdf 'san Giorgio' tra il generale di Brigata Vincenzo Tomei ed il generale di Brigata Rosario Massino, nuovo comandante Regionale della Guardia di Finanza della Liguria. L'evento si è svolto alla presenza del comandante Interregionale per l'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Vicanolo.

Nel corso della cerimonia, il generale Tomei, che rimarrà a Genova come Comandante Provinciale, ha rivolto espressioni di apprezzamento nei confronti di tutto il personale "per la professionalità e l'impegno dimostrati nell'espletamento delle specifiche attività di servizio intraprese nell'ambito della difficile situazione emergenziale che ha interessato anche il territorio ligure". Il generale Massino ha 53 anni, è nato a San Benedetto del Tronto e proviene dall'Ispettorato Istituti Istruzione di Roma, dove ha frequentato la LXXI Sessione dell'Istituto Alti Studi per la Difesa.