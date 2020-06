Giornata mondiale donatore sangue; Viale, generosità liguri

"Nei mesi di febbraio e marzo 2020, il sistema sanitario regionale ha retto bene consentendo di potenziare la scorta strategica di sangue per le maxi-emergenze, che ora conta 200 unità di 0 positivo, 20 unità di 0 negativo e 50 unità di A positivo. Uno dei record maggiormente positivi, garantiti negli ultimi anni, in termini di livelli di sicurezza.

I dati complessivi della raccolta associativa in Liguria, nel primo trimestre 2020, hanno registrato per il mese di febbraio 348 unità in più rispetto al 2019, 310 unità ulteriori nel mese di marzo e un incremento di 329 unità nel mese di aprile. La generosità delle nostre donatrici e donatori di sangue è stato uno dei gesti più preziosi che potessimo ricevere durante le fasi più critiche dell'emergenza coronavirus".

Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue che si celebra il 14 giugno di ogni anno.

"Un gesto - ha spiegato Viale - che ci ha permesso di mantenere costanti le scorte di sangue e plasma a garanzia della tenuta e della solidità di tutto il Sistema sanitario regionale. Per questo, non smetteremo mai di ringraziarli tutti". Le sedi di raccolta associative sul territorio hanno registrato un incremento della raccolta di sangue, aggiunge. "Il sistema sanitario regionale ha saputo riorganizzarsi attraverso la prenotazione-chiamata del donatore" che "ha garantito la donazione in piena sicurezza attraverso il distanziamento sociale e la regolamentazione degli accessi". La donazione con prenotazione, aggiunge, verrà mantenuta anche nel post-emergenza".

In calo del 3,3% la donazione di plasma in aferesi: "Il sistema sanitario regionale vuole invertire la tendenza perchè la donazione di plasma è una risorsa strategica per la cura delle persone - sottolinea Viale -. Nelle prossime settimane partirà la campagna estiva di comunicazione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue e plasma".

(ANSA).