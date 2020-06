Coronavirus: 3 decessi in Liguria,calano ancora i ricoverati

Nell'epidemia di coronavirus si registrano 3 nuovi decessi in Liguria. E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso di dati tra Alisa e il ministero. Continua il calo dei positivi totali, ora 2.028 e 10 in meno di ieri. Ma si registrano ancora 4 contagi.

Scendono di 6 i ricoverati in ospedale, ora pari a 88, con ancora 3 persone in terapia intensiva, come ormai da giorni.

Sono 11 i nuovi guariti con doppio tampone negativo. Nell'ultima giornata sono stati fatti 834 tamponi, per un totale di 126.705 da inizio emergenza. (ANSA).