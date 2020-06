Spiagge libere: a S.Margherita le controlla Guardia costiera

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Dopo il raddoppio del bagnino sulla spiaggia libera di Ghiaia, arriva un altro provvedimento per il controllo delle norme anti Covid sugli arenili di Santa Margherita Ligure.

L'Amministrazione comunale ha stipulato un accordo con la Guardia costiera ausiliaria fino al 31 agosto: tutti i giorni per 10 ore al giorno sarà prevista la presenza continua di quattro persone che monitoreranno le 12 spiagge libere comunali tra Paraggi e piazza del Sole. A loro il compito di monitoraggio e controllo, affinché l'afflusso dei bagnanti sugli arenili di libera balneazione avvenga nella più assoluta sicurezza; in caso di situazioni anomale il personale della Guardia Costiera Ausiliaria chiederà l'intervento delle forze dell'ordine. Il costo dell'accordo, nei termini sopraindicati, è di circa 10 mila euro.

"Ringrazio la Guardia costiera ausiliaria per la disponibilità.

Con loro da tempo abbiamo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione durante il quale hanno dimostrato professionalità e serietà. Mi auguro che i fruitori delle nostre spiagge siano i primi a rispettare le norme e agevolare l'attività di controllo e la libera balneazione". (ANSA).