Liguria, prolungata allerta Gialla

La perturbazione attesa in Liguria è arrivata nel ponente e si sposterà nelle prossime ore fino al levante. Arpal ha modificato gli orari dell'allerta Gialla per temporali prolungando quelli dell'area centrale e del levante.

Nel ponente, pertanto, l'allerta dura fino alle 20 di oggi, come previsto, nel centro e nell'entroterra di levante fino alle 8 di domani mattina, domenica, mentre nella costa di levante fino alle 11 di domani mattina. Stamani nel ponente si sono verificate piogge di forte intensità.