Bagnasco, 2 tunnel per il Tigullio

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "I due tunnel Santa Margherita-Portofino e Fontanabuona-A12 Rapallo sono opere molto importanti per il nostro territorio. Costa ed entroterra sono i due polmoni con cui respira la Liguria, e collegarli meglio è una priorità per la viabilità, il turismo e lo sviluppo economico. Forza Italia è da sempre il partito delle infrastrutture, ha promosso nel 2001 la Legge Obiettivo col governo Berlusconi e continuerà ad impegnarsi in ogni sede in questa direzione. Auspichiamo che il modello Genova, il modello Bucci realizzato per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, diventi la normalità a livello nazionale". Lo ha dichiarato Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco di Rapallo, intervenendo quest'oggi alla conferenza stampa della coalizione di centrodestra svoltasi a Genova sul tema delle infrastrutture. (ANSA).