2 aggressioni a Genova, 3 denunce

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Doppia aggressione ieri sera tra il centro di Genova e il ponente. Le volanti sono intervenute in un primo momento in largo Fucine per una rissa tra persone senza fissa dimora. La lite sarebbe nata dopo che un homeless di 45 anni avrebbe colpito con un calcio l'addome di una donna incinta, compagna di un altro senza tetto di 37 anni. La donna è stata accompagnata al Galliera ma è andata via prima di essere visitata e su parere contrario del medico. I due uomini sono stati denunciati.

Dopo alcune ore, invece, in via Canepari a Rivarolo, una coppia è stata aggredita senza motivo da un uomo ubriaco. Le due vittime, lui 27 anni e lei 24, sarebbero state colpite la donna con un pugno in faccia che le ha fatto rompere un dente mentre l'uomo con una bottiglia di vetro a una gamba. L'aggressore, un genovese di 34 anni, è stato denunciato. (ANSA).