Ventimiglia, crolla parte tetto dell'edificio ex scalo merci

Parte del tetto dell'edificio "ex scalo merci" delle Ferrovie, a Ventimiglia è crollato nel pomeriggio per cause tuttora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo per escludere la presenza di persone all'interno. Proprio ieri il Comune di Ventimiglia aveva aveva predisposto un'ordinanza con la quale invitava le Ferrovie a verificare eventuali situazioni di pericolo dello stabile, che si trova nel circondario della stazione dei treni. "E' l'occasione buona - afferma il sindaco della città di confine Gaetano Scullino - per trasferire tutte le loro proprietà abbandonate all'amministrazione, in modo da poterle utilizzare per i programmi di rilancio della città".

(ANSA).