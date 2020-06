Toti, Liguria mette in mora Mit

La Giunta della Regione Liguria oggi pomeriggio firmerà un atto di messa in mora del Mit per chiedere i danni provocati dai problemi della rete autostradale.

Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti. "E' in corso un doloso piano scriteriato - ha detto parlando del piano cantieri - per rimediare a decenni di inerzia in una sola mensilità alla fine del lockdown. La regionalizzazione delle infrastrutture è tema fondamentale. Il primo che revocherei è il Mit, questo Governo, questo ministro e tutti i direttore generali, credo che sia la revoca più urgente" (ANSA).