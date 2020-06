Riapre il castello di San Terenzo a Lerici

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Riapre domenica 14 giugno alle visite il Castello di San Terenzo, l'antica fortificazione affacciata sulla baia del Golfo di Lerici. Gli accessi sono contingentati in base alla capienza, secondo nuovi orari di apertura, dalle 15 alle 20.

A annunciare la riapertura del castello è la Direzione regionale Musei Liguria, che riunisce i musei statali sul territorio. Al pubblico del museo sarà chiesta una collaborazione attiva nell'attuazione delle misure di protezione: indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1,5 metri. Gli accessi saranno contingentati.

Il castello, costruito alla fine del XIV secolo come torre di avvistamento, è stato modificato in bastione per la difesa del borgo contro le incursioni dei pirati ottomani. (ANSA).