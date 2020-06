Immuni: in Liguria alert da primi 3 positivi con app

In Liguria c'è stato "lo sblocco dei primi tre codici dell'app Immuni su tre soggetti trovati positivi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus. "E' accaduto nell'Asl 3 genovese nel corso della settimana - ha spiegato ricordando che i dati saranno settimanali -. Tre soggetti risultati positivi al tampone sono stati forniti del codice numerico per fornire l'alert nell'app Immuni".

La App per il contact tracing è operativa in via sperimentale dall'8 giugno in 4 regioni (Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia) e che dalla settimana prossima sara' disponibile in tutta Italia.

(ANSA).