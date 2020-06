Coronavirus: 2 nuove vittime in Liguria, ancora contagi

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Scendono di 81 unità i positivi in Liguria e ora sono in totale 2.086 in base al bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base dei flussi con il ministero. L'epidemia ha causato altre 2 vittime, portando a 1.514 il totale dei decessi in regione. Le persone ricoverate in ospedale sono 106, 3 delle quali in terapia intensiva: sono 4 i ricoverati in meno rispetto a ieri. Salgono invece di 86 i guariti con due test consecutivi negativi (6.269 il totale), mentre risultano 7 nuovi contagiati. 467 persone restano in sorveglianza attiva. Da inizio emergenza sono stati effettuati 124.320 tamponi, 1.666 nell'ultima giornata. (ANSA).