Liguria, dieci nuovi contagi, un decesso

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Sono 10 i nuovi contagi per Covid-19. Lo si deduce dai dati flusso diffusi dalla Regione Liguria. In tutto sono stati effettuati 122.654 test (+1631 rispetto a ieri). I positivi al virus sono scesi di 37 unità, portando il totale a 2.167. In ospedale restano 110 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 3 in terapia intensiva. I guariti a oggi sono 6183, 46 in più rispetto a ieri mentre c'è una unica scheda decesso. Il totale dei deceduti in Liguria da inizio pandemia è di 1.512 persone. 447 persone restano in sorveglianza attiva. (ANSA).