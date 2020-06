Liguria, 1554 nati in pandemia

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Nei primi tre mesi dell'emergenza coronavirus in Liguria sono nati 1.554 bambini, circa 350 al mese, circa l'1,8% delle gestanti è risultato positivo al Covid-19, "un dato positivo a fronte dei numeri degli Usa oltre il 10%". Lo testimonia il responsabile del percorso nascita del Diar (Dipartimento Interaziendale Regionale) Franco Gorlero stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus ribadendo che il dato non inverte il trend demografico della Regione. Il professore spiega che "il dato del contagio del personale sanitario ostetrico è risultato vicino allo zero". "Nonostante il disagio degli accorpamenti siamo riusciti a tenere in sicurezza il sistema in tutta la Liguria", commenta.