Aurelia chiusa a Cervo per frana

(ANSA) - CERVO, 11 GIU - Dalle 18 circa la strada statale Aurelia è stata chiusa a tempo indeterminato tra Cervo, in provincia di Imperia e Andora, in provincia di Savona, per via di un movimento franoso sulla sovrastante parete rocciosa. Come alternativa resta la Autostrada dei Fiori. E' possibile che il disagio perduri per almeno un paio di giorni. A provocare la frana potrebbero essere state le piogge degli ultimi giorni.

