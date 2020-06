Salta giunto in A12, cinque chilometri di coda

Cinque chilometri di coda in A12, Genova-Livorno, tra Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova, per la rottura di un giunto. La polizia stradale ha chiuso la corsia in attesa dell'arrivo della ditta per il ripristino della pavimentazione. Rallentamenti, per lo stesso motivo, anche tra il bivio A7/A10 e Genova Bolzaneto. Ieri erano stati rispettivamente 15 e 13 i chilometri di coda in A10 e in A26 per il ritardo della riapertura del tratto di autostrada A10 tra Genova Pra' e Genova Pegli, con una coda di polemiche, con l'annullamento della seduta del Consiglio regionale e la convocazione da parte del presidente della Regione Giovanni Toti dei vertici di Autostrade. (ANSA).