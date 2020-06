Regionali: da Pd Liguria stop a ipotesi candidatura Sansa

Stop dalla segreteria del Pd in Liguria all'ipotesi di candidare il giornalista de 'il Fatto Quotidiano' Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione Liguria in caso di alleanza tra centrosinistra e M5S. E' l'indicazione emersa dalla riunione dell'organismo questa mattina in videoconferenza secondo quanto si apprende da fonti interne. Secondo il Pd in Liguria Sansa in particolare non sarebbe stato ritenuto un candidato unitario in grado di rappresentare tutte le componenti della coalizione. Il segretario regionale del Pd Simone Farello in missione a Roma è stato incaricato quindi di riportare l'esito al tavolo della trattativa in corso a Roma e di individuare quindi un candidato alternativo rappresentativo di tutta la coalizione. (ANSA).