Regionali: Bagnasco, avanti con buongoverno di questi 5 anni

"Alle prossime elezioni regionali Forza Italia sarà parte fondamentale della coalizione di centrodestra che con Giovanni Toti ha ben amministrato la Liguria. Ci saremo da protagonisti, con la nostra lista, le nostre proposte e le nostre idee, con spirito costruttivo, positivo e di orgoglio per la nostra identità popolare, liberale, moderata ed europeista. Ci saremo con la lealtà e la franchezza nei confronti degli alleati dimostrate in questi cinque anni". E' quanto dichiara Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia in una nota.

"Stiamo tornando ad essere attrattivi - prosegue Bagnasco -.

Stiamo aprendo sedi sul territorio, stiamo riorganizzando e rafforzando la nostra rete con nuovi coordinatori provinciali e cittadini. Vi sono persone che entrano o rientrano nel nostro partito perché vi ritrovano un rinnovato entusiasmo, vi sono professionisti, imprenditori ed artigiani che si avvicinano a noi per la prima volta mettendosi a disposizione del nostro progetto politico, vi è un gruppo di amministratori locali che si sta allargando, vi sono donne e giovani in prima linea in quest'opera di rilancio".

"Tutto questo col fondamentale sostegno dei nostri parlamentari liguri Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè e anche grazie al lavoro del nostro capogruppo regionale Claudio Muzio, che in questi cinque anni, mentre altri abbandonavano Forza Italia per tentare nuove avventure, ha garantito e salvaguardato la presenza del nostro partito in Regione, con coerenza e lungimiranza. Per questo ho deciso di indicarlo, per le prossime elezioni, quale esponente di Forza Italia nel listino del presidente Toti" conclude il coordinatore regionale.

(ANSA).