Porto Genova: definita la posizione della nuova torre piloti

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Autorità portuale di sistema, autorità marittima, Comune di Genova, corpo piloti, unitamente ai concessionari della darsena nautica (Amico & Co. e Porto Antico spa) hanno definitivamente condiviso la posizione della nuova torre piloti del porto di Genova. Lo annuncia Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in una nota.

Si tratta di una decisione attesa da tempo che rientra nel piano di valorizzazione delle darsene di levante del porto e che costituisce un esempio di possibile coesistenza di funzioni portuali, urbane e turistiche, rispetto alle quali la nuova torre rappresenterà un polo di attrazione. Il progetto, donato dallo Studio Piano al porto e alla città, sarà realizzato nello specchio acqueo prospiciente il padiglione Jean Nouvel e rappresenterà un punto di controllo del traffico marittimo dotato delle più avanzate tecnologie. Con la nuova torre piloti si realizza a Genova un altro intervento simbolico del rinnovamento e della rinascita cittadina, un intervento che coniuga funzionalità, tecnica e valori architettonici.

Con l'occasione i concessionari delle aree e specchi acquei della darsena hanno condiviso il piano di ormeggi che consentirà il migliore sfruttamento degli spazi garantendo nel contempo i necessari standard di sicurezza delle manovre.

Il tragico crollo della precedente torre piloti di Genova in cui sono morte 9 persone è avvenuto il 7 maggio 2013. (ANSA).